Морфологический разбор глагола ездил
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Морфологический разбор глагола ездил
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ездил - глагол, (Что делал?) Н.ф. - ездить, невозвратный, несовершенный вид, II спряжение, изъявительного наклонения, прошедшего времени, мужской род, единственное число. В предложение выполняет роль сказуемого. У глаголов прошедшего времени лицо не определяется, а у глаголов настоящего времени не определяется род - это так на заметочку. =)
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