Що означає фразеологізм-хліб переводить

Українська мова
Що означає фразеологізм-хліб переводить
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Гость:
Фразеоологизм это обычные пословицы
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