Выдели в словах корень синева, синеть, просинь,синеватый. Больница, больной, заболеть, переболеть. Плясать, плясунья, плясовая,плясовать.

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Выдели в словах корень синева, синеть, просинь,синеватый. Больница, больной, заболеть, переболеть. Плясать, плясунья, плясовая,плясовать.
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Автор: Гость
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Гость:
Син,син,синев,боль,боль,бол,ебол,пляс,пляс,плясова,плясовать
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