Выдели в словах корень синева, синеть, просинь,синеватый. Больница, больной, заболеть, переболеть. Плясать, плясунья, плясовая,плясовать.
Русский язык
Выдели в словах корень синева, синеть, просинь,синеватый. Больница, больной, заболеть, переболеть. Плясать, плясунья, плясовая,плясовать.
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Син,син,синев,боль,боль,бол,ебол,пляс,пляс,плясова,плясовать
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