Как определить качество строгания?

Технология
Как определить качество строгания?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поверхности деталей рубанков, фуганков, за исключением подошвы корпусов (колодок) и поверхности клина, прилегающей к ножу, покрывают светлым водостойким лаком.
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