Розобрать предложения по частям речи и членам предложения выписать слова сочинения. в зоопарке у кетки с обезьянами всегда много людей.
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Розобрать предложения по частям речи и членам предложения выписать слова сочинения. в зоопарке у кетки с обезьянами всегда много людей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Части речи! В - предлог. Зоопарке-существительное. У-предлог. Клетки-существительное. С-предлог. Обезьянами-существительное. Всегда-наречие. Людей существительное. Главные члены предложения! НАВЕРНОЕ : людей Я думаю вы имели в виду словосочетания: В(чём?) зоопарке , у (чего?)клетки , с (кем?) обезьянами , много (кого?) людей Удачи!
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