Розобрать предложения по частям речи и членам предложения выписать слова сочинения. в зоопарке у кетки с обезьянами всегда много людей.

Гость: Гость:

Части речи! В - предлог. Зоопарке-существительное. У-предлог. Клетки-существительное. С-предлог. Обезьянами-существительное. Всегда-наречие. Людей существительное. Главные члены предложения! НАВЕРНОЕ : людей Я думаю вы имели в виду словосочетания: В(чём?) зоопарке , у (чего?)клетки , с (кем?) обезьянами , много (кого?) людей Удачи!