Разложите на множители: А) 25а во второй степени, минус 16 Б) 9м во второй степени, минус 25n во второй степени Решите уравнение: (2х-3)во второй степени, минус 9=0 Разложите на множители: 72+27х в третьей степени, плюс ...
Алгебра
Разложите на множители: А) 25а во второй степени, минус 16 Б) 9м во второй степени, минус 25n во второй степени Решите уравнение: (2х-3)во второй степени, минус 9=0 Разложите на множители: 72+27х в третьей степени, плюс 36х+54х во второй степени. Помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
^- степень 1) 25а^2-16=(5а-4)^2 2) 9м-25 n=(3m-5n)^2
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