Разложите на множители: А) 25а во второй степени, минус 16 Б) 9м во второй степени, минус 25n во второй степени Решите уравнение: (2х-3)во второй степени, минус 9=0 Разложите на множители: 72+27х в третьей степени, плюс ...

Алгебра

Разложите на множители: А) 25а во второй степени, минус 16 Б) 9м во второй степени, минус 25n во второй степени Решите уравнение: (2х-3)во второй степени, минус 9=0 Разложите на множители: 72+27х в третьей степени, плюс 36х+54х во второй степени. Помогите пожалуйста!!!

Автор: Гость