На трёх полках 96 книг.На первой на 12 книг меньше,чем на второй,но на 6 больше чем на ??ретьей.Сколько книг на третьей полке (с решением).

Математика

На трёх полках 96 книг.На первой на 12 книг меньше,чем на второй,но на 6 больше чем на ??ретьей.Сколько книг на третьей полке (с решением).

Автор: Гость