На трёх полках 96 книг.На первой на 12 книг меньше,чем на второй,но на 6 больше чем на ??ретьей.Сколько книг на третьей полке (с решением).
Математика
На трёх полках 96 книг.На первой на 12 книг меньше,чем на второй,но на 6 больше чем на ??ретьей.Сколько книг на третьей полке (с решением).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х книг -на первой полке х+12 -на второй х-6 -на третьей всего 96 книг,составим уравнение х+х+12+х-6=96 3х+6=96 3х=90 х=30 (кн.)- на первой полке х+12=42 (кн.)-на второй х-6=30-6=24 (кн.)- на третьей проверка: 30+42+24=96 (кн.)-всего
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
А1. Какая пара слов является словосочетанием? □ 1) пишет письмо □ 2) задача трудна □ 3) около компьютера □ 4) чёрные и белые А2. В каком ...
Окружающий мир