Разложите на множители многочлен : а) а^3+2а^2+а б) 8а-8b-3b^2+3ab в) а^4-а^2+6а+6

Алгебра

Разложите на множители многочлен : а) а^3+2а^2+а б) 8а-8b-3b^2+3ab в) а^4-а^2+6а+6

Автор: Гость