Разложите на множители многочлен : а) а^3+2а^2+а б) 8а-8b-3b^2+3ab в) а^4-а^2+6а+6
Алгебра
Разложите на множители многочлен : а) а^3+2а^2+а б) 8а-8b-3b^2+3ab в) а^4-а^2+6а+6
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