срочнооо чему равно значение выражения 4 (5x-3y)-6 (3x-y), если 3x-y=2,1
Математика
срочнооо чему равно значение выражения 4 (5x-3y)-6 (3x-y), если 3x-y=2,1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20 x - 12 y - 12.6 сначала раскрываем скобки , потм все преобразуем и все
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