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Разложите на множители xy²+x²y³
Алгебра
Разложите на множители xy²+x²y³
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Ответ(ы):
Гость:
Xy²+x²y³ = xy² (1+ху)
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