Начерти ломаную которая состоит из 5 по 2 см каждая.Посчитали ещё длину удобным способом.
Математика
Начерти ломаную которая состоит из 5 по 2 см каждая.Посчитали ещё длину удобным способом.
Ответ(ы):
Гость:
2 см * 5=10 см . это значит ,что мы отрезок 2 см повторяем пять раз и получаем 10 см то есть долину общего отрезка.
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