Какое из уравнений является линейным уравнением с одной переменной
Математика
Какое из уравнений является линейным уравнением с одной переменной
Ответ(ы):
Гость:
3 (гвыщнашчтншТ) не обращай внимания на скобки
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