Задача десять детей построились парами. сколько пар получилось решение

Математика
Задача десять детей построились парами. сколько пар получилось решение
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Ответ(ы):
Гость:
10/2=5 ответ: 5 пар получилось
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