Помогите с решением под (Г)которое у меня какая то фигня получается
Алгебра
Помогите с решением под (Г)которое у меня какая то фигня получается
Ответ(ы):
Гость:
Решение на фото......
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