Помогите с решением под (Г)которое у меня какая то фигня получается

Алгебра
Помогите с решением под (Г)которое у меня какая то фигня получается
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Решение на фото......
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Начерти ломаную которая состоит из 5 по 2 см каждая.Посчитали ещё длину удобным способом.
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите!!! СРОЧНО!!!!! ПЛИЗЗЗЗ Помогите пожалуйста короткое сочинение на тему"каз??хские национальные игры" можно и про 1 игру
Ответить
Литература
Из какого стихотворения данный отрывок? Ещё природа не проснулась, Но сквозь ре??еющего сна Весну послышала она, И ей недовольно улыбнулась...
Ответить
Математика
Какое из уравнений является линейным уравнением с одной переменной
Ответить
Математика
Задача десять детей построились парами. сколько пар получилось решение
Ответить