Как разделить между шестью мальчиками пять яблок сколько долек каждому

Математика
Как разделить между шестью мальчиками пять яблок сколько долек каждому
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Три яблока делим пополам - каждому по половинке. Два - на три части, то есть шесть третей - каждому по одной. В итоге - у каждого по половинке и 1/3.
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