Разобрать по частям речи предложение: наткнулся на труп мамонта

Русский язык
Разобрать по частям речи предложение: наткнулся на труп мамонта
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наткнулся - глагол Труп - существительное Мамонт - существительное на - предлог
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