Напишите пожалуйста около 5 предложений Что нельзя делать в моей комнате на англи??ском языке

Английский язык
Напишите пожалуйста около 5 предложений Что нельзя делать в моей комнате на англи??ском языке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
In my room, you can not run
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