Какие мысли и чувства пробудил у вас роман "Преступление и наказание" ? , без вставок из интернета , пожалуйста.

Гость: Гость:

Читая роман Ф.Достоевского "Преступление и наказание", невольно задумываешься о том, что всякие теории о возвеличивании человеческой личности могут привести к беде. Родион Раскольников, безусловно, был одаренной личностью, но бедность, обездоленность привели к тому, что он совершил убийство сразу двух человек. Конечно, человеческая жизнь неприкосновенна (даже такой старухи, как процентщица), но в этой ситуации очень жаль Раскольникова. Он ударом топора отрубил себя от всей будущей жизни, от родных и близких ему людей. Да, он понесет наказание, но никогда не избавится от того, что он убийца. Достоевский глубоко показал нам весь психологизм этой драмы, и каждый мыслящий человек должен взвешивать свои поступки, чтобы не оказаться в той ситуации, в которую попал герой романа.