Сделай выводы о признаках бактерий на примере сенной палочки
Биология
Сделай выводы о признаках бактерий на примере сенной палочки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вид грамположительных спорообразующих аэробных почвенных бактерий. Первоначально были описаны в 1835 Эренбергом как Vibrio subtilis, в 1872 были переименованы Коном в Bacillus subtilis. Название «сенная палочка» вид получил из-за того, что накопительные культуры этого микроорганизма получают из сенного экстракта. Является продуцентом некоторых полипептидных антибиотиков, а также ферментов (амилазы, протеазы), получаемых промышленно.
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