Участок электрической цепи, схема которой приведена на рисунке, состоит из двух п??следовательно соединенных проводников. Сопротивление первого проводника R1=30 Oм. Сила тока в цепи I=1,0 A. Мощность тока во втором проводнике P...
Физика
Участок электрической цепи, схема которой приведена на рисунке, состоит из двух п??следовательно соединенных проводников. Сопротивление первого проводника R1=30 Oм. Сила тока в цепи I=1,0 A. Мощность тока во втором проводнике P2=6,0 Вт.Определите напряжение между точками А и В.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P = R * I^2, P - мощность, I - сила тока, R - сопротивление 6 = R * 1 R = 6 Ом - сопротивление во втором проводнике Т. к. проводники соединены последовательно, значит, общее сопротивление равно сумме сопротивлений проводников, т. е. 30 Ом + 6 Ом = 36 Ом U = I * R = 1 А * 36 Ом = 36 В - напряжение цепи
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