Участок электрической цепи, схема которой приведена на рисунке, состоит из двух п??следовательно соединенных проводников. Сопротивление первого проводника R1=30 Oм. Сила тока в цепи I=1,0 A. Мощность тока во втором проводнике P...

Физика

Участок электрической цепи, схема которой приведена на рисунке, состоит из двух п??следовательно соединенных проводников. Сопротивление первого проводника R1=30 Oм. Сила тока в цепи I=1,0 A. Мощность тока во втором проводнике P2=6,0 Вт.Определите напряжение между точками А и В.

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