Тогда мышонок тихонько вылез из-под куста и убежал. Определить падежи срочно пожа??уйста помогите
Русский язык
Тогда мышонок тихонько вылез из-под куста и убежал. Определить падежи срочно пожа??уйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мышонок - Именит. падеж Куста - Родит. падеж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Алгебра
У треугольника один внутренний угл равен 30 градусов, внешний угл равен 40 градусам. найдите другой внутренний угл
Обществознание
Объяснить почему именно в 14 и 16 лет начинается время когда юный гражданин уже за ч??о то несет ответственность
История