Ход события пунической войны

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Первая Пуническая война была первым заморским предприятием римской республики, завершившимся завоеванием Сицилии. К началу войны римляне пришли с опытной и дисциплинированной пехотой, натренированной в ходе войн 285-265 гг. против эпирского царя Пирра, народов Южной Италии, этрусков и галлов. Конница и флот были относительно слабыми. У эпиротов римляне около 275 г. заимствовали практику регулярного сооружения укрепленных лагерей во время походов. Крупных полевых сражений в ходе войны было относительно мало. Наиболее характерной чертой конфликта являлись затяжные осады городов и крепостей, борьба за коммуникации, а также беспрецедентная по масштабам морская война. В ходе 1 Пунической войны римляне освоили строительство новых для них типов военных кораблей, пентер (квинкверем), гексер и гептер (септирем), а также стали применять перекидные мостики с крюками (вороны), позволившие им эффективно использовать абордажную тактику. В эту же войну римляне заимствовали у греков осадные машины. Характерной чертой римской политики были экспансионизм и невероятное упрямство в борьбе за достижение своих целей. Огромные потери могли несколько умерить аппетит, и все-таки неспособны были заставить Рим заключить мир без полного установления контроля над Сицилией. Несмотря на отдельные трения с италийскими союзниками, римско-италийская конфедерация поставляла людские и материальные ресурсы, что, в конечном счете, и обеспечило победу. По Полибию, за время войны римляне в боях и от кораблекрушений потеряли 700 военных кораблей, карфагеняне – 500. Тем не менее, борьбу за господство на море выиграл Рим.