Конил-куй шакыру жекиру одагай турлерине 8 сойлем керек срочно
Қазақ тiлi
Конил-куй шакыру жекиру одагай турлерине 8 сойлем керек срочно
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Гость:
Тəй, тарт қолыңды, оны алуыңа рұқсат етпеймін. Алақай! Ауылдан атам келді, кеттік алдынан шығайық Əттең, неге менің ғана өмірім осындай екен Пай-пай, мыналар төбелесіп қалатын болды ғой!
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