Скажите как решить примеры 1) 14-360:х=8. 2) (450:у+50): 70=2
Математика
Скажите как решить примеры 1) 14-360:х=8. 2) (450:у+50): 70=2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14-360:х=8 360:х=14-8 360/х=6 х=360/6 х=60 (450:у+50):70=2 450/у+50=70*2 450/у+50=140 450/у=140-50 450/у=90 у=450/90 у=5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Число 2581953764 было написано на бумажной полоске . Джон разрезал эту полоску в двух м??стах получил 3 числа и сложил их . Какой самый маленький р...
Математика
Математика
ООЧЕНЬ СРОЧНО!!! Для гирлянды сделали 126 колец из синей бумаги и 57 таких же колец из красной бумаги. Всего израсходовали 3294 см2 бумаги. сколько...