Скажите кто-нибудь pliz главная мысль рассказа хамелеон чехова

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Главная мысль и значение этого произведения содержится в самом его названии-"Хамелеон".Автор в своих шутливых рассказах показывает нам,самодурство чиновников и их готовность менять свое мнение в зависимости от ситуации,унижаясь перед старшими по рангу,Чехов высмеивает неприглядную повседневность и двуличие.