Скажите кто-нибудь pliz главная мысль рассказа хамелеон чехова
Литература
Скажите кто-нибудь pliz главная мысль рассказа хамелеон чехова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главная мысль и значение этого произведения содержится в самом его названии-"Хамелеон".Автор в своих шутливых рассказах показывает нам,самодурство чиновников и их готовность менять свое мнение в зависимости от ситуации,унижаясь перед старшими по рангу,Чехов высмеивает неприглядную повседневность и двуличие.
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