Скажите кто-нибудь pliz главная мысль рассказа хамелеон чехова

Литература
Скажите кто-нибудь pliz главная мысль рассказа хамелеон чехова
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главная мысль и значение  этого произведения содержится в самом его названии-"Хамелеон".Автор в своих шутливых рассказах показывает нам,самодурство чиновников и их готовность менять свое мнение в зависимости от ситуации,унижаясь перед старшими по рангу,Чехов  высмеивает неприглядную  повседневность и двуличие.  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ООЧЕНЬ СРОЧНО!!! Для гирлянды сделали 126 колец из синей бумаги и 57 таких же колец из красной бумаги. Всего израсходовали 3294 см2 бумаги. сколько...
Ответить
Химия
Между собой раегирую вещества,формулы которых: а)CuCl2 и K2S б)H2S и Ag в)CuCl2 и MgO г)H2S и CO2
Ответить
Математика
Пожалуйста сделайте номер 4
Ответить
Русский язык
Спиши. Вставь пропущенные буквы. Объясни правописание снов. Поставь вопросы к гла??олам. Наступила в...сна.Проснулись руч...и, побежали к р...ке. З...
Ответить
Русский язык
Объясни значение слова кенгурятник
Ответить