У треугольника один внутренний угл равен 30 градусов, внешний угл равен 40 градусам. найдите другой внутренний угл
Алгебра
У треугольника один внутренний угл равен 30 градусов, внешний угл равен 40 градусам. найдите другой внутренний угл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если 1 внутр 30, то его внешний 15; если 2 внешн 40, то его внутр 140, т.к. сумма внутр 180, то 180-(30+140)= 10, это третий внутр угол, его внешний 170
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