Объяснить почему именно в 14 и 16 лет начинается время когда юный гражданин уже за ч??о то несет ответственность

Обществознание

Объяснить почему именно в 14 и 16 лет начинается время когда юный гражданин уже за ч??о то несет ответственность

Автор: Гость