Объяснить почему именно в 14 и 16 лет начинается время когда юный гражданин уже за ч??о то несет ответственность

Обществознание
Объяснить почему именно в 14 и 16 лет начинается время когда юный гражданин уже за ч??о то несет ответственность
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 14 лет многие поступают в колледжи, появляется доход ( стипендия) , возможность самостоятельно заключать мелкие бытовые сделки, осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности.
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