По данным рисунка найдите подобные треугольники и докажите , что они подобны !!!!!!!!!!!!!
Геометрия
По данным рисунка найдите подобные треугольники и докажите , что они подобны !!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подобны первые два треугольника по второму признаку (угол и две стороны, образующие его) ∠А1=∠В АВ/А1В1 = ВС/A1C1 = 2:1
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