Приставка + корень + суффикс + суффикс + окончание. примеры слов.

Русский язык
Приставка + корень + суффикс + суффикс + окончание. примеры слов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
приставка + корень + суффикс + суффикс + окончание. примеры слов. ---- Продвигался
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