Сравните прошлую и настоящую школы пожалуйста срочно надо!
Другие предметы
Сравните прошлую и настоящую школы пожалуйста срочно надо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прошлая школа мне совсем не понравилась.Потому что :1.меня не приняли,2. дети были грубые, жестокие и т.д. И самая..... ужасная ошибка так это что учителя только что и делали что пропадали дома и я не понимаю за что им зарплату то платят.Короче ужас! А сейчас я уже учусь в 46 школе 4 "А"класс на 3-ем этаже и эта школа в сто раз лучше!! надеюсь помогла)) поставте пожалуйста на лучший ответ)))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Участок электрической цепи схема которой приведена на рисунке , состоит из двух п??следовательно соединенных проводников . Сопротивление первого пр...
Биология