Сравните прошлую и настоящую школы пожалуйста срочно надо!

Гость: Гость:

Прошлая школа мне совсем не понравилась.Потому что :1.меня не приняли,2. дети были грубые, жестокие и т.д. И самая..... ужасная ошибка так это что учителя только что и делали что пропадали дома и я не понимаю за что им зарплату то платят.Короче ужас! А сейчас я уже учусь в 46 школе 4 "А"класс на 3-ем этаже и эта школа в сто раз лучше!! надеюсь помогла)) поставте пожалуйста на лучший ответ)))))