Сравните прошлую и настоящую школы пожалуйста срочно надо!

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Сравните прошлую и настоящую школы пожалуйста срочно надо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прошлая школа мне совсем не понравилась.Потому что :1.меня не приняли,2. дети были грубые, жестокие и т.д. И самая..... ужасная ошибка так это что учителя только что и делали что пропадали дома и я не понимаю за что им зарплату то платят.Короче ужас! А сейчас я уже учусь в 46 школе 4 "А"класс на 3-ем этаже и эта школа в сто раз лучше!! надеюсь помогла)) поставте пожалуйста на лучший ответ)))))
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