Почему гору олимп так назвали
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Почему гору олимп так назвали
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что есть город Олимп, в котором эта гора! И там проводятся ОЛИМПийские игры! P.S. Это мое мнение!
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