Тебе подарили коробку с набором школьных принадлежностей. Напиши пять вопросов о том, что в ней может находиться. Is there...?
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Тебе подарили коробку с набором школьных принадлежностей. Напиши пять вопросов о том, что в ней может находиться. Is there...?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Is there are pens, rules ,
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Из данного перечня выпишите отдельно формулы оксидов: 1. CO2 2. H2O 3. CuS 4. MnO2 5. NaOH 6. K2O 7. N2O5 8. Na2SO4.
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