Тебе подарили коробку с набором школьных принадлежностей. Напиши пять вопросов о том, что в ней может находиться. Is there...?

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Тебе подарили коробку с набором школьных принадлежностей. Напиши пять вопросов о том, что в ней может находиться. Is there...?

Автор: Гость