Разобрать по членам и составить схему "Мы завернули их в одеяло и осторожно, но торопливо спустились по лестнице"
Русский язык
Разобрать по членам и составить схему "Мы завернули их в одеяло и осторожно, но торопливо спустились по лестнице"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы - одна черта, подлежащее. Завернули - 2 черты, сказуемое. Одеяло - пунктир, дополнение. Осторожно - волнистая линия, определение. Торопливо - по моему определение. Спустились - сказуемое. Лестнице - дополнение
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