Разобрать по членам и составить схему "Мы завернули их в одеяло и осторожно, но торопливо спустились по лестнице"

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Разобрать по членам и составить схему "Мы завернули их в одеяло и осторожно, но торопливо спустились по лестнице"

Автор: Гость