- Разве можно слышать тишь? - Можно,если ты помолчишь. Объясните правило употребления запятой после слова "можно".
Русский язык
- Разве можно слышать тишь? - Можно,если ты помолчишь. Объясните правило употребления запятой после слова "можно".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перед словом если всегда ставится запятая,так как это сложное предложение будет :)
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