Каком из слоев общества в 19 веке жилось лучше и почему? Крестьянство, дворянство, буржуазия, духовенство, интелигенция или казачество

Гость: Гость:

Причина - движение истории (двигатель истории - народные массы, нтп) 2) создание мелкобуржуазных хозяйств свободных крестьян (кулаки) , освобождение угнетенных. 3) беднеет и разоряется. отмирает как пережиток феодализма 4) богатые крестьяне, предпреимчивые дворяне, купцы, мещане 5) угнетённость и бедность. незащищенность 6) фаза падения окончена, подъём 7) плавно, в осн из дворян. реже из крестьян и мещан (м. горький например)