Плюсы и минусы дружбы)) Пожалуйста напишите
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Плюсы и минусы дружбы)) Пожалуйста напишите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плюсы- этот человек тебр всегда поможет, подскажет, поддержит, защитит, отмажет Минусы- не все друзья друзья, есть такие которые и специально подставят, унизят, сдадут
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