6.Чему равна архимедова сила, действующая на кусок мрамора объёмом 40см3, наполови??у погружённый в воду? А)0,2Н. Б) 0,3Н, В) 0,4Н, Г) 0,5Н решение
Физика
6.Чему равна архимедова сила, действующая на кусок мрамора объёмом 40см3, наполови??у погружённый в воду? А)0,2Н. Б) 0,3Н, В) 0,4Н, Г) 0,5Н решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Данные варианты ответа точно правильны?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Спишите, употребляя данные словосочетания в форме родительного падежа .Подчеркните прилагательные в переносном значении. Заячья душа, медвежья не...
Литература
Помогите!!! Нужно написать сочинение на тему "Не знавши бороду,не лезь в воду' по ра??сказу "Кладовая солнца"
Математика
Решите прошу 1)разложите на множители: a)3x^2+x^3 , б)16x^2-4 , в) 2x+6+x^2+3x Если можете решите ??се или каждый по одному очень надо.Заранее сп...
Математика