6.Чему равна архимедова сила, действующая на кусок мрамора объёмом 40см3, наполови??у погружённый в воду? А)0,2Н. Б) 0,3Н, В) 0,4Н, Г) 0,5Н решение

Физика

6.Чему равна архимедова сила, действующая на кусок мрамора объёмом 40см3, наполови??у погружённый в воду? А)0,2Н. Б) 0,3Н, В) 0,4Н, Г) 0,5Н решение

Автор: Гость