Решите прошу 1)разложите на множители: a)3x^2+x^3 , б)16x^2-4 , в) 2x+6+x^2+3x Если можете решите ??се или каждый по одному очень надо.Заранее спасибо
Математика
Решите прошу 1)разложите на множители: a)3x^2+x^3 , б)16x^2-4 , в) 2x+6+x^2+3x Если можете решите ??се или каждый по одному очень надо.Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)x^2(3+х) б)(4х-2)(4х+2) в)х^2+5х+6 (х^2+5х+6,25)-0,25 (х+2,5)^2-0,5^2 (х+2,5-0,5)(х+2,5+0,5) (х+2)(х+3)
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