Решите прошу 1)разложите на множители: a)3x^2+x^3 , б)16x^2-4 , в) 2x+6+x^2+3x Если можете решите ??се или каждый по одному очень надо.Заранее спасибо

Математика

Решите прошу 1)разложите на множители: a)3x^2+x^3 , б)16x^2-4 , в) 2x+6+x^2+3x Если можете решите ??се или каждый по одному очень надо.Заранее спасибо

Автор: Гость