Начертите схему летних и зимних муссонов! Пж первому даю 20 баллов
География
Начертите схему летних и зимних муссонов! Пж первому даю 20 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Летом муссоны дают с океана на материки, зимой с материка на океаны.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Найди и выпиши предложения с дополнениями из текста удивительная находка. Выдалс?? как-то зимой ясный денёк. Надя встала на лыжи и побежала на луг....
Українська література
Русский язык