Начертите схему летних и зимних муссонов! Пж первому даю 20 баллов

География
Начертите схему летних и зимних муссонов! Пж первому даю 20 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Летом муссоны дают с океана на материки, зимой с материка на океаны.
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