За минуту Автомобиль проехал 2 километров какое расстояние он проедет за час Чему равна скорость автомобиля выраженное в километрах в час

Математика

За минуту Автомобиль проехал 2 километров какое расстояние он проедет за час Чему равна скорость автомобиля выраженное в километрах в час

Автор: Гость