За минуту Автомобиль проехал 2 километров какое расстояние он проедет за час Чему равна скорость автомобиля выраженное в километрах в час

Математика
За минуту Автомобиль проехал 2 километров какое расстояние он проедет за час Чему равна скорость автомобиля выраженное в километрах в час
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 мин= 60 сек. 60•2=120(км)-в час 120 км в час
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