Помогите!!! Нужно написать сочинение на тему "Не знавши бороду,не лезь в воду' по ра??сказу "Кладовая солнца"

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Образ природы в сказке-были М. М. Пришвина «Кладовая солнца» Михаил Михайлович Пришвин в своих произведениях редко изображает человеческие отношения, драматические ситуации, жизненные повороты, условно изображает характеры героев — не это является для него главным. Таланту Пришвина подвластна природа и человек в его взаимоотношениях с ней, а сюжет лучших произведений автора — поведение человека в мире природы. В историю русской литературы Пришвин вошел именно как повествователь и певец радостной жизни природы. Пришвин любил не абстрактные представления о природе, а ее саму: каждое дерево, каждое животное и каждую птицу — активно и деятельно. Любое произведение природы неповторимо, по словам писателя, как неповторимо великое произведение искусства. Потеря любой, даже маленькой, частички природы невосполнима и горестна. Людей, которые поверхностно любуются природой, писатель называл «дачниками». Красивы, ярки и чудесны описания картин природы в сказке-были М. М. Пришвина «Кладовая солнца», в этих картинах интересна и важна любая деталь. Мы читаем о событиях на Блудовом болоте. Вот мы узнаем, насколько полезна, где растет вкусная ягода клюква и когда ее собирают: «Кислая и очень полезная для здоровья ягода клюква растет в болотах летом, а собирают ее поздней осенью». Но самой сладкой эта ягода бывает тогда, «когда она перележит зиму под снегом». Вот отец рассказывает сыну Митраше, как ориентироваться в лесу по компасу и без него. Вот интересное описание Блудова болота: «И как там, в настоящем море, бывают острова, как в пустынях — оазисы, так и в болотах бывают холмы. У нас в Блудовом болоте эти холмы песчаные, покрытые высоким бором, называются боринами». Потом мы читаем необычную историю Блудова болота: о том, как появились в нем деревья, как они росли, переплетаясь корнями и судьбами. Писатель рассказывает о них как о живых людях, о том, как близки друг другу растительный и животный миры. Звонкая борина у Пришвина — словно живое существо: она «наполнялась птичьими песнями, воем, стоном и криком зверьков. Не все они были тут, на борине, но с болота, сырого, глухого, все звуки собирались сюда. Борина с лесом, сосновым и звонким на суходоле отзывалась всему». Чудесен и удивителен рассвет: «И вот первый луч, скользнув по верхушкам ближайших, очень маленьких елочек, наконец-то заиграл на щеках у детей». Не оторваться от описания пения птиц: тетеревов, петухов, даже ворон. В карканье ворон автор слышит просьбу птиц о помощи перед начинающейся дракой. Мгновенную смену погоды автор передает немногими точными фразами: «Тогда серая хмарь плотно надвинулась и закрыла все солнце с его живительными лучами. Злой ветер очень резко рванул. Сплетенные корнями деревья, прокалывая друг друга сучьями, на все Блудово болото зарычали, завыли, застонали», заставляя стонать и рычать слышащих. их животных.