Спишите, употребляя данные словосочетания в форме родительного падежа .Подчеркните прилагательные в переносном значении. Заячья душа, медвежья неуклюжесть, волчий аппетит, ослиное упрямство, лисий характер, собачий нюх,заячья ...
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Спишите, употребляя данные словосочетания в форме родительного падежа .Подчеркните прилагательные в переносном значении. Заячья душа, медвежья неуклюжесть, волчий аппетит, ослиное упрямство, лисий характер, собачий нюх,заячья шапка , куриная память, собачий лай, заячий хвост, лисья нора, волчье логово.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зайчьей души,медвежьей неуклюжести,волчьего аппетита,ослиного упрямства,лисьего характера,собачьего нюха,зайчьей шапки,куриной памяти,собачьего лая,зайчьего хвоста,лисьей норы,волчьего логова
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