Задача 1 Вантаж масою 15т4ц підводою перевизли за 25 рейсів.Визначти масу вантажу,я??ий перевизли за один рейс. Задача 2 На комп"ютері набрали текст протягом 4 тижнів.Першого тижня набрали738сторінок,другого-629,третього-815...
Математика
Задача 1 Вантаж масою 15т4ц підводою перевизли за 25 рейсів.Визначти масу вантажу,я??ий перевизли за один рейс. Задача 2 На комп"ютері набрали текст протягом 4 тижнів.Першого тижня набрали738сторінок,другого-629,третього-815,четвертого-682.Скільки сторінок в середньому набирали за тиждень?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПО РУСКИ НАПИШИ ПРОСТО ОТВЕТ ЗНАЮ А ТАК СКАЗАТЬ НЕ СМОГУ ТАК КАК НЕ ПОНИМАЮ
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