Сочинение-письмо "О любви " Чехов
Литература
Сочинение-письмо "О любви " Чехов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассказ «О любви», написанный Антоном Павловичем Чеховым, был впервые опубликован в журнале "Русская мысль" в 1898 году. Ранее в том же году и в том же журнале было опубликовано еще два рассказа: «Человек в футляре» и «Крыжовник». Эти три рассказа составляют «маленькую трилогию», в которой три героя – два охотника Павел Константинович Буркин и Иван Иваныч Чимша-Гималайский и небогатый помещик Алёхин – рассказывают друг другу истории из своих и чужих жизней. В рассказе «О любви» главным героем становится тот самый небогатый помещик, который поведал двум свои гостям историю своей любви. Алёхину в наследство выпала не самая лучшая участь – отец его задолжал, но так как это произошло отчасти потому, что много тратилось на образование сына, Алёхин решил долг выплатить. Ему пришлось остаться работать в этом громадном имении и, «вертеться как белка в колесе, а не заниматься наукой или чем-нибудь другим, что делало бы его жизнь более приятной». В первые же годы Алёхина выбрали в почетные мировые судьи. Иногда приходилось выезжать в город, где его принимали очень радушно, и где Алёхин очень охотно знакомился. Наверно самым главным и основательным его знакомством стало знакомство с Лугановичем – председателем окружного суда, а так же по совместительству и мужем в то время «молодой, прекрасной, доброй, интеллигентной, обаятельной» женщиной Анной Алексеевной. Встретив её, Алёхин полюбил с первого взгляда. Шли годы. Алёхин уже стал «своим» в доме Лугановичей, к нему привыкли, и если он долго не приезжал, муж и жена очень сильно беспокоились. Но как это ни странно, несмотря на возникшую еще при первой встрече любовь между Алёхиным и Анной, они молчали и робели, боясь признаться друг другу; несмотря на то, что Алёхин «чувствовал, что она близка к нему, что она его, что им нельзя друг без друга, выходя из театра, они всякий раз прощались и расходились, как чужие.» К счастью или нет, рано или поздно всему приходит конец. Анна Алесеевна уезжала в Крым, куда её послали доктора. Понимая, что это возможно их последняя встреча, и они уже больше никогда не увидятся, Алёхин и Анна открылись друг другу, но было уже слишком поздно. Алёхин проводил её и «потом пошёл к себе в Софьино пешком…» Как и в двух предыдущих рассказах трилогии, основной темой рассказа «О любви» является «футлярность». Алёхин и Анна, полюбившие всею душою чисто и бескорыстно, вместо того, чтобы открыть свои чувства, бояться, начинают думать и выдумывать, при этом отбрасывая настоящие чувства в сторону. Исключая её саму, они низводят любовь на уровень только материальных проблем и ценностей, где она перестает существовать; на «сцену» выходят голая логика и тупой, жесткий рационализм. А. П. Чехов не случайно завершил «Маленькую трилогию» именно этим рассказом. В «Человеке в футляре» главный герой умирает, окружающая его среда никоем образом не изменяется, а люди, непосредственно работавшие с ним, даже были рады его смерти; в «Крыжовнике» главный герой осуществляет свою мечту, он искренне рад, но не понимает, попросту не видит, какой ценой ему это всё досталось…. В свою очередь в «О любви» главный герой не умирает, и осознает свою ошибку, к тому же он еще не совсем стар, и есть так называемый «луч надежды». Рассказ Алёхина заканчивается многоточием, а образ человека, идущего по дороге домой, на мой взгляд, символизирует странника, который ищет свой путь. Неизвестно куда именно он придет, но, по крайней мере, он ещё идет, ещё ищет.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Задача 1 Вантаж масою 15т4ц підводою перевизли за 25 рейсів.Визначти масу вантажу,я??ий перевизли за один рейс. Задача 2 На комп"ютері набрал...
Физика
6.Чему равна архимедова сила, действующая на кусок мрамора объёмом 40см3, наполови??у погружённый в воду? А)0,2Н. Б) 0,3Н, В) 0,4Н, Г) 0,5Н р...
Русский язык
Спишите, употребляя данные словосочетания в форме родительного падежа .Подчеркните прилагательные в переносном значении. Заячья душа, медвежья не...
Литература
Помогите!!! Нужно написать сочинение на тему "Не знавши бороду,не лезь в воду' по ра??сказу "Кладовая солнца"