Построй на одной координатной плоскости графики зависимости y=2x у=2х+3 у=2х-1 Сформулируй гипотизу
Математика
Построй на одной координатной плоскости графики зависимости y=2x у=2х+3 у=2х-1 Сформулируй гипотизу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение прямой имеет вид у=кх+в, В данных уравнениях в=2, прямые параллельны графики в приложении
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