Развёрнутый угол разделили на 5 равных частей . Сколько градусов содержит каждый угол ? Постройте один из них

Математика

Развёрнутый угол разделили на 5 равных частей . Сколько градусов содержит каждый угол ? Постройте один из них

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