Развёрнутый угол разделили на 5 равных частей . Сколько градусов содержит каждый угол ? Постройте один из них
Математика
Развёрнутый угол разделили на 5 равных частей . Сколько градусов содержит каждый угол ? Постройте один из них
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180°:5=36° ответ:каждый угол содержит 36°
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