Развёрнутый угол разделили на 5 равных частей . Сколько градусов содержит каждый угол ? Постройте один из них

Математика
Развёрнутый угол разделили на 5 равных частей . Сколько градусов содержит каждый угол ? Постройте один из них
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180°:5=36° ответ:каждый угол содержит 36°
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Напишите тест по Тарасу Бульбе - 15 вопросов плеееез
Ответить
Русский язык
Вы пишите грамматическую основу. Каждый решает для себя
Ответить
Математика
На первой машина привезли 75 ц зерна, что в 2 раза меньше, чем привезли во 2 машине. На сколько больше зерна привезли на второй машине, чем в первой?
Ответить
Геометрия
Помощь нужна я отсталый в геометрии там в 3 раза больше
Ответить
Биология
Биология 11 класс помогите человеку
Ответить