Реальное и фантастическое в алых парусах

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Хотя Александр Грин назвал "Алые паруса" феерией, то есть сказкой, но, описал героев, их жизнь, поступки, чувства и мечты вполне реалистично. Моряк Лонгрен, зарабатывающий на жизнь продажей миниатюрных парусников и в одиночку воспитывающий дочь, более чем реалистичен в своей мести. Он пальцем не пошевелил, чтобы спасти трактирщика Меннерса, который попал в шторм, помня о том, как Меннерс, не давший в долг его жене Мери немного денег, обрёк её на смерть. Ассоль, дочь Лонгрена, помогает отцу торговать игрушками. И хоть обладает тонкой и романтичной душой, живя в мечтах и иллюзиях, но, как любая земная девушка, хочет любви и счастья, мечтая о принце на корабле с алыми парусами, который ей в детстве напророчил старый собиратель песен и сказок Эгль. Может быть то, что Ассоль разговаривает с растениями и животными и кажется фантастичным, но они не отвечают ей, поэтому это общение вполне буднично и реалистично. Молодой и богатый капитан Грэй, чтобы воплотить мечту Ассоль в жизнь, занимается вполне приземлёнными делами: покупает алый шёлк в лавке и велит сшить из него паруса для своего галиота, поскольку, влюбившись в спящую в лесу Ассоль с первого взгляда, узнаёт, что девушка ждёт свою любовь, которая должна приплыть к ней непременно под алыми парусами. Вроде бы мечта, сказка со счастливым концом, а нет ничего реалистичней сказки, которую люди с не менее реалистичными характерами делают былью и обретают любовь.