Ребят кто был в 10 классе ответьте пожалуйста вы когда сдавали переводные экзамены был 1 учитель или пару?

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Ребят кто был в 10 классе ответьте пожалуйста вы когда сдавали переводные экзамены был 1 учитель или пару?

Автор: Гость