Ребят кто был в 10 классе ответьте пожалуйста вы когда сдавали переводные экзамены был 1 учитель или пару?
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Ребят кто был в 10 классе ответьте пожалуйста вы когда сдавали переводные экзамены был 1 учитель или пару?
Ответ(ы):
Гость:
Был 1 учитель а что?
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