Ребят, напишите мне характеристику Ассоль из "Алые паруса" пожалуйста. Очень надо???️

Литература
Ребят, напишите мне характеристику Ассоль из "Алые паруса" пожалуйста. Очень надо???️
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ассоль была очень милой девушкой. Она была дружелюбная и доверчивая дама, и многие этим пользовались....
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