Ребят помогите,мне надо написать сочинение про любого героя рассказа Толстого Ка??казский пленик.ПЛИЗ

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Я прочитала рассказ Толстого "Кавказкий пленник".Он произвёл на меня большое впечатление!В этой повести автор рассказавает о войне Кавказа и России. Главными героями этого произвединия Жилин и Костылин.Но большее впечатления на меня произвёл Жилин.Он очень ловкий,умный,сильный,заботливый!Его уважают даже враги!